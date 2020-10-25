الشيخ الفوزان يوضح المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة للرسول الكريم

2020-10-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

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وقال الشيخ الفوزان في مقطع صوتي إن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست جديدة بل قديمة قدم الدعوة النبوية حيث قال المشركون على النبي الكريم إنه ساحر وكذاب وكان دائمًا يتعامل مع ذلك بالصبر الجميل.

ونصح الشيخ الفوزان بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتحلي بالصبر مصداقًا لقول الله تعالي : ” واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا” .

ونهى عضو هيئة كبار العلماء عن التخريب والتظاهر وقتل الأبرياء حتى لو كانوا من الكفار، مشيرًا إلى أن ذلك ليس من منهج الإسلام في شيء.



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