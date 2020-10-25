فيديو.. متحدثة التعليم : 3 شروط لأداء الاختبارات الحضورية بالمدارس

2020-10-25

متابعات الخليج 365 _ الرياض

كشفت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، ابتسام الشهري، عن شروط الاختبارات الحضورية في مدارس التعليم العام، مشيرة إلى أن الاختبارات ستكون عن بعد، بينما تبقى الاختبارات الحضورية اختيارًا وفق ٣ اشتراطات.

شروط الاختبارات الحضورية

وفي مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، كشفت، المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري عن أن الأصل في الاختبارات أن تكون عن بعد، بينما تكون الاختبارات الحضورية خيارًا حال تنفيذ 3 شروط سواء كانت في المدارس الأهلية أو الحكومية.

الاختبارات في المدارس الأهلية والحكومية

وحسبما أشارت متحدثة التعليم، أنّ الاختبارات الحضورية في المدارس الأهلية للفصل الدراسي الأول، مرهونة بموافقة مدير التعليم، وولي الأمر، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الطلاب من خطر الإصابة.

اعتماد آلية الاختبارات النهائية

جدير بالذكر انّ وزارة التعليم، اعتمدت آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام على النحو التالي:

أولًا: إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناء للفصل الدراسي الأول معًا لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (٤۰ درجة) لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات أدائية، مشاركات صفية واجبات منزلية) و(1) درجات للاختبار النهائي، والمرحلة الثانوية وفق الجدول المرفق.

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ثانيًا: استمرار المعلمين بقياس ورصد نواتج التعلم لأعمال السنة والتقويم التكويني أسبوعيًا وفقًا لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، وعلى قائد المدرسة والمشرف التربوي متابعة ذلك أسبوعيًّا على مستوى كل معلم، والرفع بالتقارير المكتب التعليم حيال ذلك، وعلى مدير التعليم متابعة تقارير كل مكتب تعليم والمدارس التابعة له.

ثالثًا: إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) عن بعد للفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو إجراء الاختبارات عن طريق المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، بما يتناسب مع طبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي وفق الخيارات الآتية: (اختبارات تحريرية قصيرة، اختبارات شفهية، اختبارات منزلية).

رابعًا: إجراء الاختبارات النهائية عن بعد للفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات التقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.

خامسًا: إمكانية إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضورية للفصل الدراسي الأول) وذلك بعد موافقة مدير التعليم وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد التطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.

سادسًا: تكليف الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب): باختبارات وتكليفات وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعية، ويتم إعادتها وتصحيحها وفق ذلك: لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة.

سابعًا: توزيع ورصد الدرجات لجميع الصفوف الدراسية (ابتدائي- متوسط- ثانوي) في نظام نور لجميع الطلاب والطالبات.



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