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متحدث الصحة: الحالات الحرجة تراجعت 9 % خلال أسبوع
أكد وجود تشابه بين كورونا والإنفلونزا الموسمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن مؤشر الحالات الحرجة بين مصابي كورونا في السعودية يتراجع بشكل ملموس.
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : نلاحظ نزول مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، وقد انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي بالرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.
الفرق بين كورونا والإنفلونزا
وأوضح العبدالعالي أن من أوجه الشبه بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا: التهابات الجهاز التنفسي، والفئات المعرضة للخطر، والأعراض.
وأفاد أن من أوجه الاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا هو وجود لقاح للإنفلونزا، ونؤكد على الجميع أخذ التطعيمات الخاصة بها.
حالات كورونا في السعودية لا تستوجب الطوارئ
ونفى العبدالعالي ما تردد حول طلب الوزارة فرض منع التجول في السعودية مشيرًا إلى أن المستويات الموجودة حاليًا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة ولله الحمد.
وقال متحدث الصحة : لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات داعيًا إلى استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات المعلنة.
وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن توزيع حالات كورونا في السعودية كما أعلنت عن تعافي (335) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (331330) حالة.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8249) حالة من بينها (767) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (344875) حالة، توفي منهم (5296) حالة.
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