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2020-10-25 التحالف: تدمير طائرة ثانية بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تدمير طائرة ثانية بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق اليوم بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد – مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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