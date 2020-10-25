رحيل لي كون هي صاحب سامسونج الذي أحرق أجهزته بيديه

2020-10-25

متابعات الخليج 365 _ الرياض

في خبر أثار الحزن لدى الكثيرين خاصة ممن يهتمون بعالم التكنولوجيا، وهو وفاة صاحب أشهر الشركات التكنولوجية العالمية، وهي شركة سامسونج، حيث حل عن عالمنا اليوم، “لي كون هي” عن عمر يناهز 78 عامًا بعد عطاء كبير.

رحيل رئيس سامسونج

صنف “لي كون هي” من أغنى 50 شخصًا في كوريا، ولم يكن الراحل هو المؤسس الأساسي لسامسونج، بل كان الإابن الثالث لمؤسس المجموعة “لي بيونج تشول”، المالك الثري الذي بدأ شركة سامسونج التجارية منذ ما يقرب من 80 عامًا.

بدأ “لي كون هي” بتولي رئاسة المجموعة عام 1987، وكان حينها في سن الـ45 عامًا، بعد وفاة والده مباشرة، بدأ العمل في تطوير المجموعة العالمية، ونجح في ذلك كونه حاصلًا على شهادة في الاقتصاد من جامعة واسيدا في طوكيو، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، والتي ساعدته على تحقيق هذا الإنجاز.

كان رئيس سامسونج الراحل يُتقن ثلاث لغات “الكورية واليابانية والإنجليزية، مارس العديد من الهوايات منها تربية الكلاب، بالإضافة إلى أنّه كان رئيسًا لاتحاد المصارعة الكوري للهواة وشارك مع فريق بيسبول محترف وألعاب القوى للهواة.

تطوير سامسونج

بعد عدة أشهر من توليه المجوعة، بالرغم من اتخاذ عدد من الإجراءات، إلّا أنّه لاحظ أنّ المجموعة لم تبد تغييرات ملموسة، خاصة عندما زادت نسبة التلف لأجهزة الهواتف اللاسلكية المصنوعة في شركته، فاتخذ قرارًا صارمًا بحرق جميع الأجهزة التالفة، في محاولة منه لإحداث الإصلاح الجذري للشركة.

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ونجح في خطته بالفعل وفى عام 1994 وصلت نسبة حصة السوق لأجهزة الهاتف اللاسلكي لسامسونج إلى المركز الأول في السوق المحلية بـ%19.

توغلت مجموعة سامسونج التي هو رئيسها، في كافة أنحاء العالم، وصنعت كل شيء بداية من الأزياء والمنتزهات الترفيهية والتأمين وحتى المواد المتقدمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات،، والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون.

اتهامات بالفساد

وظل يعمل على تطوير شركته منذ بداية توليه رئاستها، حتى واجه بعض المشاكل والتي على رأسها تقديم استقالته كرئيس لشركة سامسونج الكورية، في شهر أبريل من عام 2008، نتيجة فضيحة أموال سامسونج، حيث أدين الراحل بارتكاب مخالفات مالية جسيمة، بالإضافة إلى تهمة التهرب من الضرائب، وتمّ الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ، مع تغريمه 98 مليون دولار.

وفى 29 ديسمبر 2009 قرر الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك إصدار عفو عن كون ليتمكن من البقاء في اللجنة الأولمبية الدولية، لأنّه كان أحد أعضائها، ليعود مرة ثانية لي كون بعد تقديم استقالته إلى رئاسة الشركة في عام 2010.

وفاة “لي كون هي”

وتوفي رئيس مجموعة سامسونج “لي كون هي” اليوم الخامس والعشرين من أكتوبر 2020، في مركز سامسونج الطبي بالعاصمة الكورية الجنوبية “سول”، بعد أن ظل نزيلًا هناك لسنوات، في أعقاب إصابته بنوبة قلبية عام 2014.

وحسبما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، فسيتم إقامة جنازة خاصة للراحل بناءً على طلبه وطلب أسرته.





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