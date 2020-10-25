متحدث الصحة ينفي طلب الوزارة فرض منع التجول

2020-10-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما تردد حول طلب الوزارة فرض منع التجول في السعودية، مشيرًا إلى أن المستويات الموجودة حاليًا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة ولله الحمد.

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الدوري الذي عقد اليوم حول مستجدات كورونا: لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات داعيًا إلى استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات المعلنة.

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن توزيع حالات كورونا في السعودية كما أعلنت عن تعافي (335) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (331330) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8249) حالة من بينها (767) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (344875) حالة، توفي منهم (5296) حالة.

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