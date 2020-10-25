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المدينة تتصدر حالات كورونا في السعودية بـ62 إصابة اليوم وإجمالي الحالات الحرجة 767
ارتفاع حصيلة التعافي إلى 331330 وإجمالي الوفيات 5296
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا في السعودية كما أعلنت عن تعافي (335) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (331330) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8249) حالة من بينها (767) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (344875) حالة، توفي منهم (5296) حالة.
توزيع حالات كورونا في السعودية
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا في السعودية التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (323) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ المدينة المنورة 62، الرياض 41، ينبع 29، مكة المكرمة 24، بريدة 14، الهفوف 11، رياض الخبراء 9، جدة 9، عنيزة 9.
أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات
وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.
تطبيق البروتوكولات الوقائية
وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور الجميع بالحرص على توخي الحذر حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى لمن حوله، حاثًا الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبينًا أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.
كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:
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