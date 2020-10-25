، "متحدث الصحة": تسجيل الحالات الجديدة لكورونا في العالم وصل مؤخراً لمستواه الأعلى ،

محمد بن مسعود - الدمام - نسب الاصابات الجديدة في المملكة اليوم: 43% إناث و12% و3% كبار السن أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د/ محمد العبدالعالي بأن وزارة الصحة لم ترفع طلبًا لمنع التجول، حيث إن المستويات الموجودة حاليًا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات إحترازية مشددة ولله الحمد، مضيفاً بأننا لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات، فقد عدنا بحذر وعلينا الاستمرار بذلك في كل مكان نذهب إليه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة ابتسام الشهري المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم.

وأشار إلى أن العالم لايزال يسجل ارتفاعا في أعداد الحالات المسجلة لفيروس كورونا بل ويعد تسجيل الحالات في العالم مؤخراً بمستواه الأعلى.

في حين أننا نلاحظ نزول مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، وقد انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الى أن من أوجه الاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا هو وجود لقاح للإنفلونزا، مؤكداً على الجميع أخذ التطعيمات الخاصة بها، كما يجب المحافظة على التهوية الجيدة في المواقع المغلقة.

وأوضح د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 323 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (344875) حالة، من بينها (8249) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (767) حالة حرجة.

، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (331330) حالة بإضافة (335) حالة تعافي جديدة.

مبيناً أن الحالات المسجلة وعددها (323) حالة منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12٪, والبالغين 85%، وكبار السن 3%.

فيما بلغ عدد الوفيات (5296) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (7720362) فحص مخبري دقيق وذلك بإضافة (50014) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 4022207 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1380220 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 20188819 عبر مركز 937 فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

"متحدث الصحة": تسجيل الحالات الجديدة لكورونا في العالم وصل مؤخراً لمستواه الأعلى عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-10-25 أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د/ محمد العبدالعالي بأن وزارة الصحة لم ترفع طلبًا لمنع التجول، حيث إن المستويات الموجودة حاليًا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات إحترازية مشددة ولله الحمد، مضيفاً بأننا لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات، فقد عدنا بحذر وعلينا الاستمرار بذلك في كل مكان نذهب إليه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة ابتسام الشهري المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم.

وأشار إلى أن العالم لايزال يسجل ارتفاعا في أعداد الحالات المسجلة لفيروس كورونا بل ويعد تسجيل الحالات في العالم مؤخراً بمستواه الأعلى.

في حين أننا نلاحظ نزول مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، وقد انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الى أن من أوجه الاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا هو وجود لقاح للإنفلونزا، مؤكداً على الجميع أخذ التطعيمات الخاصة بها، كما يجب المحافظة على التهوية الجيدة في المواقع المغلقة.

وأوضح د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 323 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (344875) حالة، من بينها (8249) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (767) حالة حرجة.

، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (331330) حالة بإضافة (335) حالة تعافي جديدة.

مبيناً أن الحالات المسجلة وعددها (323) حالة منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12٪, والبالغين 85%، وكبار السن 3%.

فيما بلغ عدد الوفيات (5296) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (7720362) فحص مخبري دقيق وذلك بإضافة (50014) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 4022207 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1380220 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 20188819 عبر مركز 937 Advertisements 25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 04:54 PM اخر تعديل 25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 04:54 PM نسب الاصابات الجديدة في المملكة اليوم: 43% إناث و12% و3% كبار السن نسب الاصابات الجديدة في المملكة اليوم: 43% إناث و12% و3% كبار السن أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د/ محمد العبدالعالي بأن وزارة الصحة لم ترفع طلبًا لمنع التجول، حيث إن المستويات الموجودة حاليًا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات إحترازية مشددة ولله الحمد، مضيفاً بأننا لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات، فقد عدنا بحذر وعلينا الاستمرار بذلك في كل مكان نذهب إليه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة ابتسام الشهري المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم.

وأشار إلى أن العالم لايزال يسجل ارتفاعا في أعداد الحالات المسجلة لفيروس كورونا بل ويعد تسجيل الحالات في العالم مؤخراً بمستواه الأعلى.

في حين أننا نلاحظ نزول مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، وقد انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الى أن من أوجه الاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا هو وجود لقاح للإنفلونزا، مؤكداً على الجميع أخذ التطعيمات الخاصة بها، كما يجب المحافظة على التهوية الجيدة في المواقع المغلقة.

وأوضح د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 323 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (344875) حالة، من بينها (8249) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (767) حالة حرجة.

، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (331330) حالة بإضافة (335) حالة تعافي جديدة.

مبيناً أن الحالات المسجلة وعددها (323) حالة منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12٪, والبالغين 85%، وكبار السن 3%.

فيما بلغ عدد الوفيات (5296) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (7720362) فحص مخبري دقيق وذلك بإضافة (50014) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 4022207 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1380220 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 20188819 عبر مركز 937

، "متحدث الصحة": تسجيل الحالات الجديدة لكورونا في العالم وصل مؤخراً لمستواه الأعلى ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه