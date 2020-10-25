- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.
وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.
وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءاتعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-10-25
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.
وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.
وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
04:27 PM
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
04:59 PM
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.
وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.
وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".
، متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.