محمد بن مسعود - الدمام - ‏أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول. وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة. وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-10-25 ‏أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول. وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة. وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات". 25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 Advertisements 04:27 PM اخر تعديل 25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 04:59 PM ‏أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول. وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة. وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".

، متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات ،

المصدر : الخليج 365

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