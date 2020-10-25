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متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات

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محمد بن مسعود - الدمام - ‏أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.

وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.

وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".فيروس الجديد وزارة الصحة

متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-10-25

‏أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.

وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.

وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442

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04:27 PM

اخر تعديل

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442

04:59 PM

‏أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة لم ترفع طلباً لمنع التجول.

وبين أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.

وقال: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".

، متحدث "الصحة": لم نرفع طلب منع التجول.. ولا نتوقع أن نصل في القريب لمثل هذه الإجراءات ،
المصدر : الخليج 365

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