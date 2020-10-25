، مزاد الصقور يواصل إثارته بمنافسة شديدة وأرقام قوية ،

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يتواصل اليوم مزاد نادي الصقور الأول المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل؛ حيث يقام المزاد على ثلاثة صقور.
وكان المزاد حقق أرقامًا مثيرة خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن تستمر المنافسة القوية مزاد اليوم والأيام المقبلة.
وستكون بطاقة المزاد الأولى على شاهين فرخ طرح الرايس للطاروح مشغل فيحان العصيمي، عرضه 15 ونصف إنش وطوله 15 إنشًا وربع راهي، ووزنه 900 جرام.
بطاقة المزاد الثانية لشاهين فرخ أيضًا، طرح الحماد للطاروحين محمد عواد الحازمي وسعد عواد الحازمي، عرضه 15 إنشًا وطوله 15 إنشًا، ووزنه 850 جرامًا.
فيما ستكون البطاقة الثالثة والأخيرة على شاهين فرخ طرح المجيرمة للطاروح رازق رزق الله الحسناني، عرضه 16 إنشًا وطوله 15 ونصف إنش راهي، ووزنه 1100.
مهرجان الملك عبدالعزيز
مزاد الصقور يواصل إثارته بمنافسة شديدة وأرقام قويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-25
يتواصل اليوم مزاد نادي الصقور الأول المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل؛ حيث يقام المزاد على ثلاثة صقور.
وكان المزاد حقق أرقامًا مثيرة خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن تستمر المنافسة القوية مزاد اليوم والأيام المقبلة.
وستكون بطاقة المزاد الأولى على شاهين فرخ طرح الرايس للطاروح مشغل فيحان العصيمي، عرضه 15 ونصف إنش وطوله 15 إنشًا وربع راهي، ووزنه 900 جرام.
بطاقة المزاد الثانية لشاهين فرخ أيضًا، طرح الحماد للطاروحين محمد عواد الحازمي وسعد عواد الحازمي، عرضه 15 إنشًا وطوله 15 إنشًا، ووزنه 850 جرامًا.
فيما ستكون البطاقة الثالثة والأخيرة على شاهين فرخ طرح المجيرمة للطاروح رازق رزق الله الحسناني، عرضه 16 إنشًا وطوله 15 ونصف إنش راهي، ووزنه 1100.
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
04:21 PM
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
04:57 PM
يقام اليوم على ثلاث بطاقات شاهين فرخ طرح الرايس والحماد والمجيرمة
يتواصل اليوم مزاد نادي الصقور الأول المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل؛ حيث يقام المزاد على ثلاثة صقور.
وكان المزاد حقق أرقامًا مثيرة خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن تستمر المنافسة القوية مزاد اليوم والأيام المقبلة.
وستكون بطاقة المزاد الأولى على شاهين فرخ طرح الرايس للطاروح مشغل فيحان العصيمي، عرضه 15 ونصف إنش وطوله 15 إنشًا وربع راهي، ووزنه 900 جرام.
بطاقة المزاد الثانية لشاهين فرخ أيضًا، طرح الحماد للطاروحين محمد عواد الحازمي وسعد عواد الحازمي، عرضه 15 إنشًا وطوله 15 إنشًا، ووزنه 850 جرامًا.
فيما ستكون البطاقة الثالثة والأخيرة على شاهين فرخ طرح المجيرمة للطاروح رازق رزق الله الحسناني، عرضه 16 إنشًا وطوله 15 ونصف إنش راهي، ووزنه 1100.
، مزاد الصقور يواصل إثارته بمنافسة شديدة وأرقام قوية ،
المصدر : الخليج 365
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