شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحدث الصحة» يوضح أوجه الشبه والاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أوجه الشبه والاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد COVID19.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، أن أوجه الشبه بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا هي: التهابات الجهاز التنفسي، والفئات المعرضة للخطر، والأعراض، لافتًا إلى أن من أوجه الاختلاف هو وجود لقاح للإنفلونزا، مؤكدًا على الجميع أخذ التطعيمات الخاصة بها.

وفي السياق نفسه، شدد متحدث وزارة الصحة، على أنه يجب المحافظة على التهوية الجيدة في المواقع المغلقة.