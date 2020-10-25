شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آلية قبول الطلاب في "مسار التميز للابتعاث" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي، طارق الأحمري، اليوم الأحد، عن آلية قبول الطلاب في "مسار التميز للابتعاث" وشروط القبول والتخصصات وأهم المعلومات عن المسار.

وأوضح الدكتور طارق الأحمري، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية"، أن شروط الانضمام إلى المسار هي: أن يحصل المتقدم الطالب أو الطالب على قبول غير مشروط بمعنى أنه غير مشروط بدرجة معينة أو باللغة الإنجليزية؛ فمباشرة يذهب الطالب من هنا إلى الجامعة لدراسة البرنامج الخاص إما بالبكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

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وأكد متحدث التعليم الجامعي، أنه من المهم الالتزام بالتخصصات الموجودة المحددة وهذه التخصصات معلنة على موقع "سفير" للتقديم، وعلى جميع من يرغب في التقديم الدخول إلى الموقع ومطالعة جميع الشروط والتخصصات وقوائم الجامعات.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد أعلن عن إطلاق مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية، قائلًا: " إن مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية؛ هو لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية ودراسة تخصصات نوعية تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية مستقبلاً، وإتاحة الفرصة لهم للمنافسة عالمياً بقدراته وإمكاناته العلمية والبحثية، بما ينمي معارفهم ومهاراتهم في المجالات والتخصصات المختلفة " .