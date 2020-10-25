شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يواصل عمليات المسح الميداني في تنومة لمدة 48 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، الدفاع المدني بمواصلة المراقبة وعمليات المسح الميداني لمدة 48 ساعة في محافظة تنومة.
وتأتي توجيهات أمير المنطقة بهدف التأكد من عدم بقايا جمر أو أي مواد قابلة للاشتعال خاصة مع اشتداد الرياح.
يذكر أن الدفاع المدني خصص 6 نقاط للقيام بعمليات المسح الميداني والمراقبة على مدار الساعة في محافظة تنومة.
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