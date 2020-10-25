شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «التعليم»: الاختبارات ستكون عن بعد والحضورية اختيارًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المتحدثة باسم التعليم العام بوزارة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم الأحد، أن الاختبارات ستكون عن بعد، والاختبارات الحضورية تبقى اختيارًا وفق ٣ اشتراطات.

وأوضحت ابتسام الشهري، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أنه بعد مضي ٨ أسابيع تقريبًا، استطاعت الوزارة تجاوز العديد من التحديات بشراكة مجتمعية حقيقية.

وقالت متحدثة التعليم العام، أن الاختبارات وسيلة لغاية أكبر، وهي تحسين نواتج التعلم وتقليص الفاقد التعليمي المحتمل.