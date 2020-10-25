شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: لا صحة لطلب الوزارة فرض منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ما يتم تداوله حول طلب الوزارة لفرض منع التجول في المملكة في الفترة المقبلة.

وأكدت وزارة الصحة، أنها لم ترفع طلبًا لمنع التجول، حيث إن المستويات الموجودة حاليًا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة، مشيرة إلى أنها لا تتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات.