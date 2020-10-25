شكرا لمتابعة خبر عن وزير العدل يوجه بتعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأحد، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً في وظيفة كاتب عدل.
وكان قد صدر أمرًا بتمديد تكليف الدكتور وليد الصمعاني رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء وتشكيل جديد لأعضاء المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يوجه بتعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.