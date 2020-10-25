شكرا لمتابعة خبر عن وزير العدل يوجه بتعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأحد، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً في وظيفة كاتب عدل.

وكان قد صدر أمرًا بتمديد تكليف الدكتور وليد الصمعاني رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء وتشكيل جديد لأعضاء المجلس.