شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إصدار جواز السفر عبر منصة أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر طريقة إصدار جواز السفر من خلالها، وكذلك طريقة تحديث معلومات جواز سفر العامل.

وذكرت أن إصدار جواز السفر يتم من الدخول إلى حساب أبشر بعد سداد رسوم الخدمة ثم تنفيذها مباشرة بالدخول إلى خدماتي ثم اختيار خدمات ثم الجوازات، وبعدها اختيار إصدار جواز السفر السعودي.

وأضافت أن تحديث معلومات العامل يتم بالدخول إلى المنصة ثم اختيار خدمات المكفولين ثم تحديث معلومات جواز المقيمين.