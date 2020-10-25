"الطب البديل": الوخز الإبري ممارسة صحية تنشط الجلد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي فوائد الوخز الإبري ، مؤكدا أنه ممارسة صحية وتمسك بعض نقاط الجلد . أوضح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي فوائد الوخز الإبري ، مؤكدا أنه ممارسة صحية وتمسك بعض نقاط الجلد . وقال المركز أن الوخز الإبري احظى ممارسات الطب البديل والتكميلي المعتمدة والمرخصة ، وهي ممارسة صحية. وأضاف المركز أن الوخز الابري يساعد على تنشيط بعض نقاط الجلد عن طريق استخدام ابر رفيعة جدا تعزز في أماكن محددة من الحسم أو باستخدام الموكسا أو الضغط بهدف علاج بعض الأمراض والوقاية منها

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