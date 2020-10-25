شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" توضح الخدمة المخصصة لذوي شهداء الواجب الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الأحوال المدنية اليوم الأحد على تقديم خدمة مخصصة لذوي شهداء الواجب الوطني وذلك من خلال زيارةالمستفيدين في منازلهم لإنجاز الخدمات المطلوبة دون الحاجة لزيارة المكاتب ، أو من خلال منحهم الأولوية عند تواجدهم بمكاتب الأحوال المدنية .

وأشارت " الأحوال المدنية " أن هذه الخدمة يستفيد منها " الزوجة والأبناء، والأب ، والأم " .

الجدير بالذكر أن الأحوال المدنية قدمت أكثر من 14 مليون خدمة عبر مكاتبها في جميع أنحاء المملكة خلال العام الماضي 1441 هـ .