«شؤون الحرمين» تُصدر 682 رخصة لمزاولة الأعمال بالمسجد الحرام

أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في قسم الرخص والمتابعة، ٦٠١ رخصة في عام ١٤٤١هـ، شملت الأعمال والمشاريع، والصيانة الدورية، والتغطيات الإعلامية، ودخول وخروج المعدات من المسجد الحرام وإليه.

وأنجزت الرئاسة، خلال شهر المحرم مطلع العام الجاري ٤٠ رخصة، فيما بلغت عدد الجولات الميدانية ٢٠ جولة، و ٤ تقارير.

وبلغت الرخص المُصدَرة في شهر صفر ٣٢ رخصةً للأعمال والمشاريع، و٤ للصيانة الدورية، ورخصة للتغطيات الإعلامية، و٤ لدخول وخروج المواد والمعدات.

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