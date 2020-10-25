جامعة طيبة: الاختبارات الدورية والنصفية عن بُعد

وجَّه رئيس جامعة طيبة د. عبدالعزيز السراني، بإجراء الاختبارات الدورية والنصفية لطلاب وطالبات جامعة طيبة عن بُعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، حسب الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتبعة الصادرة عن وزارة الصحة والأدلة الاسترشادية في هذا الشأن.

وجاء القرار الذي صدر، اليوم الأحد، حرصًا من إدارة الجامعة على استكمال الجهود المبذولة في التدابير الوقائية والاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على سلامة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات.