التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وكانت قوات الجيش اليمني، قد نجحت بإسنادٍ من المقاومة الشعبية وطيران «تحالف دعم الشرعية»، في إلحاق خسائر بشرية ومادية عدة بميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، خلال معارك عنيفة وقعت بينهم أمس الأول الجمعة، في جبهات مديرية نهم شرق صنعاء.

ووفق ما ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإنَّ هناك ما لا يقل عن 20 عنصرًا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني والمقاومة، إلى جانب العديد من الجرحى، وخسائر أخرى كبيرة في العتاد.