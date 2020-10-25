توضيح هام من «الأرصاد» حول تأثُّر أجواء المملكة بحالة مطرية ممتدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، أن تشهد أجواء المملكة حالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداءً من يوم السبت المقبل، وأن تستمر لعدة أيام؛ وذلك وفقًا للتوقعات الأولية.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «بمشيئة الله –تعالى– تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداءً من يوم السبت القادم، وتستمر لعدة أيام.. وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا بمشيئة الله».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقَّعت أن تكون السماء غائمةً جزئيًّا على أجزاء من جنوب المملكة، وأن يتكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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