أكثر من 116 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» في جازان

قدَّمت عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» في منطقة جازان خدماتها لـ116041 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة «تطمن» 39312 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز «تأكد» 76729 مسحة من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات «تطمن» مَن يعانون من أعراض كورنا مثل، ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق؛ وذلك دون حجز موعد.

أما مراكز «تأكد» فخُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».

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