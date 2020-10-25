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بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من دورات المعلمين بجامعة نجران

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تستمر 3 أيام..

دعت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نحران، المعلمين والمعلمات للتسجيل في المرحلة الرابعة من الدورات التدريبية عبر الرابط التالي: training.nu.edu.sa .

وتشتمل الدورات التدريبية التي ستنفذ غدًا وتستمر لمدة ثلاثة أيام على برامح تدريبية في «مهارات تعديل السلوك الطلابي»، ودورة «مهارات المعلم الرقمي»، تهدف إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على تعديل السلوك الطلابي، وعلى تطبيق التعلّم الرقمي بنجاح.

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