قيمتها 2000 ريال.. «التدريب التقني» تحدّد شروط استحقاق مكافأة التفوق العلمي

تصرف قبل التخرج..

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شروط استحقاق مكافأة التفوق العلمي في الكليات والمعاهد، مشيرة إلى أنّ قيمتها 2۰۰۰ ريال تصرف قبل التخرج. وأوردت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إنفوجرافًا توعويًا بعنوان «اسألنا» وتضمن سؤالاً مفاده:« أنا متدرب/متدربة ما شروط استحقاقي لمكافأة التفوق؟». وأجابت المؤسسة العامة للتدريب التقني قائلة: مكافأة التفوق العلمي قدرها 2000 ريال تصرف قبل التخرج وفق الشروط التالية: ــ الحصول على معدل 4.75 من 5.00 ــ عدم الحصول على قرار فصل أو طي قيد ــ إنهاء جميع متطلبات التخرج ــ أن لا تكون موظفًا ــ عدم تخطي المدة النظامية خمسة فصول Advertisements ــ أن تكون متدربًا صباحيًا ــ أن تكون مسجلًا في الدبلوم أو البكالوريوس كمرحلة تدريبية ــ أن تكون سعودي الجنسية أو من في حكمة ــ عدم الرسوب في أي مقرر ــ أن تكون مستمرًا في آخر فصل اقرأ أيضًا: «التدريب التقني»: تشغيل 15 منشأة تدريبية متخصصة في السياحة «التدريب التقني» تعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد «التدريب التقني» تعلن شروط التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي

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