السعودية اليوم / الأحوال المدنية بالمدينة المنورة تدشن مكتباً نسائياً في محافظة العلا



بريدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

دشنت الأحوال المدنية بمنطقة القصيم ، مكتباً رجالياً في محافظة ضرية، لتقديم خدمات السجل "المدني" للمواطنين، وقد تم إدراجه في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة "أبشر" لاستقبال طلبات المستفيدين.

ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيله كوادر وطنية مؤهلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات على الجميع لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وبما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

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15:48ت م

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