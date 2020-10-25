السعودية اليوم / وزارة الصحة الكويتية تسجل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الكويت 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 708 إصابات جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 121 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8118 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5496 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات الطبية التي أُجريت 876250 حالة طبية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 661 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112771 حالة.

// انتهى //

15:35ت م

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الكويت 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 121635 مصابًا، في حين سُجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 746 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 121 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8118 حالة.وأضاف أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5496 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات الطبية التي أُجريت 876250 حالة طبية.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 661 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112771 حالة.// انتهى //15:35ت م0120

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