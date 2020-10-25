

إسلام آباد 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 832 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأن 390 حالة شفاء سُجلت، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 310491 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أن 9 حالات وفاة جديدة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6736 حالة وفاة.

// انتهى //

15:31ت م

0118



إسلام آباد 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 327895 حالة، منها 10668 حالة نشطة تخضع للحجر الصحي.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأن 390 حالة شفاء سُجلت، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 310491 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أن 9 حالات وفاة جديدة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6736 حالة وفاة.// انتهى //15:31ت م0118

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.