السعودية اليوم / صحة الرياض تنفذ برامج التدريب عن بُعد لرفع إنتاجية القطاع الصحي



الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

نفّذت صحة الرياض حزمة من الدورات التدريبية عن بعد خلال شهري يوليو، أغسطس من هذا العام 2020 ، واستفاد منها أكثر من 500 كادر طبي وتمريضي وفني.

وأوضحت "صحة الرياض" أن برامج التدريب عن بُعد تضمنت دورة تدريبية عن مبادرة الإرشاد الشامل تحت عنوان "مقابلة المريض المبتكرة لرعاية الصحة العقلية" ، حيث استهدفت الأطباء العاملين في المراكز الصحية في محافظات خارج مدينة الرياض وحضرها 100 طبيب.

كما أقيمت 5 دورات للتدريب على آلية تنفيذ برنامج رعاية صحة كبار السن وبرنامج مكافحة هشاشة العظام، حيث استهدفت الدورة الأولى الأطباء والكادر التمريضي في المراكز الصحية ومنسقي البرنامج في المحافظات خارج الرياض 8 محافظات وأستفاد منها 57 موظفاً وموظفة من أطباء وتمريض وإداريين، فيما استهدفت الدورة الثانية الأطباء والكادر التمريضي ومنسقي البرنامج في 8 من محافظات خارج الرياض وأستفاد منها 52 طبيباً وممرضاً وإدارياً، بينما استهدفت الدورة الثالثة الأطباء والكادر التمريضي في المراكز الصحية ومنسقي البرنامج في المحافظات خارج الرياض 5 محافظات .

واستفاد منها 85 طبيباً وممرضاً وإدارياً، أما الدورة الرابعة فقد استفاد منها 43 من الأطباء والكادر التمريضي في المراكز الصحية ومنسقي البرنامج في المحافظات خارج الرياض 6 محافظات، بينما استهدفت الدورة الخامسة الأطباء والكادر التمريضي في المراكز الصحية ومنسقي البرنامج في المحافظات خارج الرياض 4 محافظات واستفاد منها 49 كادرا طبيا وتمريضيا وإداريا.

وأضافت " صحة الرياض" أنه تم مؤخراً تنفيذ دورتين للتدريب على تطبيق منهج طب الأسرة وآلية الكشف المبكر ، حيث استهدفت الدورة الأولى الأطباء والكادر التمريضي بالمراكز الصحية في محافظات خارج مدينة الرياض 6 محافظات واستفاد منها 41 طبيباً وممرضاً، واستهدفت الدورة الثانية الأطباء والكادر التمريضي في المراكز الصحية في محافظات خارج مدينة الرياض 6 محافظات واستفاد منها 100 موظف وموظفة من الأطباء والتمريض.

وأشارت "صحة الرياض" أن هذه الدورات هدفت إلى رفع كفاءة الممارسين الصحيين والفنيين والإداريين في المرافق الصحية ، وتم تنفيذها وادارتها عبر بيئة الكترونية متكاملة، بما يضمن تحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية ورفع إنتاجية القطاع الصحي . ‏

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15:01ت م

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