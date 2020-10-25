السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يتوج الاثنين المقبل الفائزين بـ"جائزة جدة للإبداع"



جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة الاثنين المقبل، حفل إعلان وتتويج الفائزين والفائزات بـ"جائزة جدة للإبداع" في نسختها الثالثة ضمن ملتقى مكة الثقافي " كيف نكون قدوة".

وتلامس الجائزة تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وفق رؤيتها في أن تكون محافظة جدة رائدةً في تكريم المبدعين والمبدعات وتقدير وتحفيز الطاقات الإبداعية بالمحافظة.

ويراعي التنافس الإبداعي عاماً بعد عام التنوع والتجديد في مختلف المجالات واستكشاف إبداع الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال، بما يحقق التكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والإبداعية التي تنبع من محافظة جدة.

وعزّزت الجائزة عبر نسختها الحالية اللغة العربية "لغة القرآن"، وشجّعت رواد الأعمال عبر استحداث هذين المجالين ، بالإضافة لمجالاتها : الحكومي ، الأمني ، المجتمعي "غير الربحي" ، والأفراد ، لتُشكّل منظومة لاستكشاف وتقدير وتحفيز وتبنّي الإبداع والمبدعين بمحافظة جدة.

وكان الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز قد أكد في وقت سابق خلال اجتماعه باللجنة التنفيذية أهمية أن تكون الجائزة عادلة وذات قيمة معنوية ومضمون وأثر مجتمعي.

مما يذكر أن جائزة جدة للإبداع استقبلت عبر موقعها الالكتروني: www.jeddahawards.org 768 مبادرة لإبداع الأفراد ، و 67 مبادرة للإبداع في اللغة العربية "لغة القرآن ", و 105 مبادرات لإبداع رواد الأعمال ، و 77 مبادرة للإبداع الحكومي ، و 13 مبادرة للإبداع الأمني ، و 53 مبادرة للإبداع المجتمعي ،وصولًا لـ 18 مبادرة تحظى بالتنافس في الحفل الختامي للجائزة.

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