السعودية اليوم / معهد الاعتدال بجدة ينظم مسابقة تنافسية للتعريف بقمة العشرين



جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

أطلق معهد الاعتدال بجدة اليوم ، مسابقة تنافسية تستهدف طلبة جامعة الملك عبدالعزيز حول "القمة" ، للتعريف بقمة العشرين التي ترأسها المملكة وأهمية دورها المحوري في مواجهة التحديات العالمية .

وتهدف المسابقة إلى التعريف بقمة العشرين ، وتعزيز مكانة المملكة ، بجانب إثراء معلومات الطلبة عن القمة .

كما تشمل مجالات المسابقة معلومات عن قمة العشرين ، ومجالات القمة ، واغتنام فرص القرن 21 للجميع ، وتمكين الانسان ، والحفاظ على كوكب الأرض ، وتشكيل آفاق جديدة ، ومجموعات القمة ، والمنظور الإعلامي والثقافي والفني .

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14:59ت م

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