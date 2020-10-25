السعودية اليوم / وكيل إمارة الجوف يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة



سكاكا 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

استقبل وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان بمقر الإمارة اليوم، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي.

ودشن آل سلطان خلال الاستقبال عربة التبرع بالدم الحديثة المتنقلة, مطلقاً من خلالها حملة للتبرع بالدم لمنسوبي الإمارة, وحملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وشاهد عرضاً عن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، واطلع على جهود صحة الجوف في شهر أكتوبر العالمي.

كما وقع اتفاقية شراكة التثقيف الصحي بين الإمارة وصحة الحوف، التي تهدف إلى تعاون الطرفين بإثراء المجتمع فكرياً وعلمياً ومعرفياً في مجال التثقيف الصحي والمساهمة في تنمية الجوانب الثقافية الصحية لدى المجتمع من خلال وضع خطط لتنفيذ برامج تصب في تحقيق هذا الهدف.

وأعرب وكيل إمارة منطقة الجوف عن شكره لوزير الصحة، ومنسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة، على ما قُدم من مبادرات نوعية تكفل تقديم أرقى الخدمات في المقار الصحية في الميادين عبر الخدمات المتنقلة، حاثًا الجميع على التفاعل مع الحملة، لكسب أجرها العظيم في إنقاذ حياة المرضى.

من جانبه أوضح الرويلي أن الحملة تهدف إلى غرس مفهوم التبرع التطوعي بالمجتمع، مواكبة لرؤية المملكة 2030 في صناعة مجتمع حيوي، ورفع روح المبادرة، مبيّنًا أن توفير العربات المتطورة يمكّن من تحقيق الخدمات الصحية وتمكين بنوك الدم للوصول إلى المتبرعين في الأماكن العامة وفي مواقعهم، تحت إشراف كوادر طبية متميزة لضمان أن يستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين.

// انتهى //

14:55ت م

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