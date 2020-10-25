شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودي يحذر المواطنين والمقيمين من موجة كورونا ثانية والان مع التفاصيل

الأحد 25 أكتوبر 2020 حذر وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من خشية التعرض لموجة ثانية من جائحة كورونا "كوفيد - 19"، لا قدر الله، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبروتوكولات التباعد الاجتماعي.

Advertisements وجاءت كلمة الدكتور الربيعة خلال الاجتماع الوزاري، لتدق جرس الإنذار للمقيمين على أرض المملكة من مواطنين ووافدين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من عودة حالات وباء كورونا المستجد إلى الارتفاع مجدداً، بعد أن خطت البلاد خطوة واسعة في السيطرة على الفيروس التاجي بفضل الله، ثم بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية الناجحة، والتزام المواطنين بتفعيلها وتطبيقها. بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

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