السعودية | تقديم 3 شاحنات تحمل 6550 كرتون من التمور للجنود المرابطين على الحدود

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الخليج 365 - الرياض- انطلقت من تربة بموافقة أمير مكة المكرمة نشر قبل 1 ساعة - 1:58 مساءً, 25 أكتوبر 2020 م المناطق - مكة المكرمة بموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، انطلقت 3 شاحنات تحمل 6550 كرتون من التمور من محافظة تربة متوجهة إلى الحد الجنوبي، لتقديمها للجنود المرابطين على الحدود .

وتمثّل هذه المبادرة التي تشرف على تنفيذها محافظة تربة، إحدى مخرجات

مهرجان تربة للتمور لهذا العام ورغبة أهالي المحافظة في إهداء الجنود المرابطين بالحد الجنوبي إنتاج المحافظة من التمور لهذا العام وفاءً لهم وتقديراً لما يسطرونه من بطولات للذود عن حياض الوطن.

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