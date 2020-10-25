شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة المكرمة يبحث الموضوعات مع السفير الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بجدة، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودفيك بوي .
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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