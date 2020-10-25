شكرا لقرائتكم الحربي مديراً للعلاقات العامة بنادي القيصومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-25 الحربي مديراً للعلاقات العامة بنادي القيصومة متابعات الخليج 365 - القيصومة Advertisements أصدر مجلس إدارة نادي القيصومة، برئاسة شمروخ العماني، قراراً بتكليف الأستاذ عبدالله عابد الحربي، مديراً للعلاقات العامة بالنادي، إضافة إلى عمله مديراً للمركز الإعلامي. ويأتي هذا القرار في إطار استكمال الخطة التطويرية للعمل الإداري بالنادي، لعودة الفريق إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

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