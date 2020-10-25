محمد بن مسعود - الدمام - السراني أصدر القرار والجامعة أعلنته عبر حسابها في تويتر أصدر رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني قرارًا يقضي بإجراء الاختبارات الدورية والنصفية لطلاب وطالبات الجامعة ‎عن بعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت الجامعة عبر موقعها الرسمي في "تويتر" أن القرار جاء حفاظًا على سلامة وصحة أبناء وبنات الجامعة.جامعة طيبة

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 02:53 PM السراني أصدر القرار والجامعة أعلنته عبر حسابها في تويتر Advertisements حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد أصدر رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني قرارًا يقضي بإجراء الاختبارات الدورية والنصفية لطلاب وطالبات الجامعة ‎عن بعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت الجامعة عبر موقعها الرسمي في "تويتر" أن القرار جاء حفاظًا على سلامة وصحة أبناء وبنات الجامعة. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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