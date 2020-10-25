، "موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة ،

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أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن التوسع في تغطية شبكة الـ 5G لتشمل معظم مناطق المملكة، ضمن سعي الشركة لتقديم التقنيات الأفضل والأكثر تطوراً في تكنولوجيا الاتصالات لعملائها.
وأوضحت موبايلي أن إجمالي عدد المدن التي أطلقت فيها الخدمة، بلغ 48 مدينة، مؤكدة سعيها إلى تعزيز التغطية لتشمل جميع مدن ومناطق المملكة.
ولتمكِّن عملاءها من تجربة خدمة الجيل الخامس، صرحت "موبايلي" بأن هذه الخدمة مفعلة تلقائياً لجميع مشتركي "موبايلي" المستخدمين لأجهزة تدعم شبكة الجيل الخامس، ولا يحتاج العميل إلى استبدال شريحة SIM، فهي مفعلة سواء في باقات "موبايلي" المفوترة أو مسبقة الدفع. كما ستكون الخدمة متاحة بدون أي رسوم إضافية.
وتتميز خدمة الجيل الخامس بالسرعة العالية، حيث يستطيع المستخدم المشاركة مع الآخرين في ألعاب الأونلاين، واستخدام التطبيقات الاجتماعية وتحميل الأفلام بشكل أسرع وأكثر كفاءة ومتعة، إضافة إلى السعة الكبيرة، حيث تعمل الخدمة بكفاءة وسهولة اتصال حتى في المناطق المزدحمة، مما يسمح باتصال أجهزة أكثر مع الحفاظ على جودة الاتصال.
وأكدت "موبايلي" حرصها على تعزيز تجربة العملاء عبر توفير شبكات بقدرات فائقة وعمليات أكثر تطوراً، حيث جرى تصميم شبكة الجيل الخامس بسرعات عالية مقارنة بتجربة شبكة الجيل الرابع، بما يعادل حوالي 10 مرات أسرع.موبايلي
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 02:48 PM
10 مرات أسرع من الرابع.. ضمن مساعي تقديم التقنيات الأكثر تطوراً
أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن التوسع في تغطية شبكة الـ 5G لتشمل معظم مناطق المملكة، ضمن سعي الشركة لتقديم التقنيات الأفضل والأكثر تطوراً في تكنولوجيا الاتصالات لعملائها.
وأوضحت موبايلي أن إجمالي عدد المدن التي أطلقت فيها الخدمة، بلغ 48 مدينة، مؤكدة سعيها إلى تعزيز التغطية لتشمل جميع مدن ومناطق المملكة.
ولتمكِّن عملاءها من تجربة خدمة الجيل الخامس، صرحت "موبايلي" بأن هذه الخدمة مفعلة تلقائياً لجميع مشتركي "موبايلي" المستخدمين لأجهزة تدعم شبكة الجيل الخامس، ولا يحتاج العميل إلى استبدال شريحة SIM، فهي مفعلة سواء في باقات "موبايلي" المفوترة أو مسبقة الدفع. كما ستكون الخدمة متاحة بدون أي رسوم إضافية.
وتتميز خدمة الجيل الخامس بالسرعة العالية، حيث يستطيع المستخدم المشاركة مع الآخرين في ألعاب الأونلاين، واستخدام التطبيقات الاجتماعية وتحميل الأفلام بشكل أسرع وأكثر كفاءة ومتعة، إضافة إلى السعة الكبيرة، حيث تعمل الخدمة بكفاءة وسهولة اتصال حتى في المناطق المزدحمة، مما يسمح باتصال أجهزة أكثر مع الحفاظ على جودة الاتصال.
وأكدت "موبايلي" حرصها على تعزيز تجربة العملاء عبر توفير شبكات بقدرات فائقة وعمليات أكثر تطوراً، حيث جرى تصميم شبكة الجيل الخامس بسرعات عالية مقارنة بتجربة شبكة الجيل الرابع، بما يعادل حوالي 10 مرات أسرع.
، "موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة ،
المصدر : الخليج 365
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