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بموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، انطلقت 3 شاحنات تحمل 6550 كرتونًا من التمور من محافظة تربة متوجهة إلى الحد الجنوبي، لتقديمها للجنود المرابطين .
وتمثّل هذه المبادرة التي تشرف على تنفيذها محافظة تربة، إحدى مخرجات مهرجان تربة للتمور لهذا العام ورغبة أهالي المحافظة في إهداء الجنود المرابطين بالحد الجنوبي إنتاج المحافظة من التمور لهذا العام وفاءً لهم وتقديرًا لما يسطرونه من بطولات للذود عن حياض الوطن.
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 02:42 PM
بموافقة أمير مكة.. ووفاءً وتقديرًا لما يسطرونه من بطولات دفاعًا عن الوطنانطلاق 3 شاحنات تحمل 6550 كرتونًا من "تمور تربة" للمرابطين بالحد الجنوبي
بموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، انطلقت 3 شاحنات تحمل 6550 كرتونًا من التمور من محافظة تربة متوجهة إلى الحد الجنوبي، لتقديمها للجنود المرابطين .
وتمثّل هذه المبادرة التي تشرف على تنفيذها محافظة تربة، إحدى مخرجات مهرجان تربة للتمور لهذا العام ورغبة أهالي المحافظة في إهداء الجنود المرابطين بالحد الجنوبي إنتاج المحافظة من التمور لهذا العام وفاءً لهم وتقديرًا لما يسطرونه من بطولات للذود عن حياض الوطن.
، انطلاق 3 شاحنات تحمل 6550 كرتونًا من "تمور تربة" للمرابطين بالحد الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
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