، احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية ،

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اندلع قتال جديد بين القوات الأذربيجانية والأرمينية، اليوم (الأحد)، على إقليم ناجورنو كاراباخ الجبلي، حيث ألقى الطرفان باللوم على بعضهما البعض في عرقلة تسوية سلمية للصراع.
واتهم مسؤولون محليون في "ناجورنو كاراباخ" القوات الأذربيجانية بإطلاق نيران المدفعية على المستوطنات في منطقتي أسكيران ومارتوني خلال الليل.
من جهتها، ذكرت أذربيجان أن مواقعها تعرضت للهجوم بالأسلحة الصغيرة ومدافع الهاون والدبابات ومدافع الهاوتزر.
ونفت باكو قتل المدنيين، معربة عن استعدادها لتنفيذ وقف إطلاق النار بشرط انسحاب القوات الأرمينية من ساحة المعركة.
وجاءت الاشتباكات التي وقعت في نهاية الأسبوع في "ناجورنو كاراباخ" وحولها، وهي جزء من أذربيجان يسكنها ويسيطر عليها الأرمن، بعد أن استضاف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزيري خارجية البلدين في مسعى جديد للسلام الجمعة الماضي.
وأدى انهيار اتفاقين لوقف إطلاق النار بوساطة روسية بالفعل إلى إضعاف احتمالية نهاية سريعة للقتال الذي اندلع في 27 سبتمبر الماضي حول "ناجورنو كاراباخ".أرمينيا أذربيجان
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-25
اندلع قتال جديد بين القوات الأذربيجانية والأرمينية، اليوم (الأحد)، على إقليم ناجورنو كاراباخ الجبلي، حيث ألقى الطرفان باللوم على بعضهما البعض في عرقلة تسوية سلمية للصراع.
واتهم مسؤولون محليون في "ناجورنو كاراباخ" القوات الأذربيجانية بإطلاق نيران المدفعية على المستوطنات في منطقتي أسكيران ومارتوني خلال الليل.
من جهتها، ذكرت أذربيجان أن مواقعها تعرضت للهجوم بالأسلحة الصغيرة ومدافع الهاون والدبابات ومدافع الهاوتزر.
ونفت باكو قتل المدنيين، معربة عن استعدادها لتنفيذ وقف إطلاق النار بشرط انسحاب القوات الأرمينية من ساحة المعركة.
وجاءت الاشتباكات التي وقعت في نهاية الأسبوع في "ناجورنو كاراباخ" وحولها، وهي جزء من أذربيجان يسكنها ويسيطر عليها الأرمن، بعد أن استضاف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزيري خارجية البلدين في مسعى جديد للسلام الجمعة الماضي.
وأدى انهيار اتفاقين لوقف إطلاق النار بوساطة روسية بالفعل إلى إضعاف احتمالية نهاية سريعة للقتال الذي اندلع في 27 سبتمبر الماضي حول "ناجورنو كاراباخ".
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
02:31 PM
باكو ترهن وقف إطلاق النار بانسحاب قوات يريفان
اندلع قتال جديد بين القوات الأذربيجانية والأرمينية، اليوم (الأحد)، على إقليم ناجورنو كاراباخ الجبلي، حيث ألقى الطرفان باللوم على بعضهما البعض في عرقلة تسوية سلمية للصراع.
واتهم مسؤولون محليون في "ناجورنو كاراباخ" القوات الأذربيجانية بإطلاق نيران المدفعية على المستوطنات في منطقتي أسكيران ومارتوني خلال الليل.
من جهتها، ذكرت أذربيجان أن مواقعها تعرضت للهجوم بالأسلحة الصغيرة ومدافع الهاون والدبابات ومدافع الهاوتزر.
ونفت باكو قتل المدنيين، معربة عن استعدادها لتنفيذ وقف إطلاق النار بشرط انسحاب القوات الأرمينية من ساحة المعركة.
وجاءت الاشتباكات التي وقعت في نهاية الأسبوع في "ناجورنو كاراباخ" وحولها، وهي جزء من أذربيجان يسكنها ويسيطر عليها الأرمن، بعد أن استضاف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزيري خارجية البلدين في مسعى جديد للسلام الجمعة الماضي.
وأدى انهيار اتفاقين لوقف إطلاق النار بوساطة روسية بالفعل إلى إضعاف احتمالية نهاية سريعة للقتال الذي اندلع في 27 سبتمبر الماضي حول "ناجورنو كاراباخ".
، احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية ،
المصدر : الخليج 365
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