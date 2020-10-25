- 1/3
- 2/3
- 3/3
رفض العاهل الماليزي الملك عبدالله، اليوم (الأحد)، اقتراحًا من رئيس الوزراء محي الدين ياسين بإعلان حالة الطوارئ؛ استجابة لأزمة فيروس كورونا.
وبين القصر في بيان أوردته "رويترز" أن "محي الدين" تقدم بطلب لحكم الطوارئ للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لكن الحكومة تتعامل مع الأزمة بشكل جيد.
وأضاف أن الملك عبدالله يرى أنه لا داعي في الوقت الحالي لإعلان حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء من دولة ماليزيا.
وأشار القصر إلى أن الملك واثق من قدرة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء على الاستمرار في تنفيذ السياسات وجهود الإنفاذ للحد من انتشار جائحة "كوفيد -19".
وجاء قرار الملك بعد اجتماع مع كبار أفراد العائلة المالكة في البلاد.
ويمنح الدستور الملك الحق في تقرير ما إذا كان ينبغي إعلان حالة الطوارئ، بناءً على التهديدات للأمن أو الاقتصاد أو النظام العام.
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 02:46 PM
مقترح مقدم من رئيس الوزراءملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ
رفض العاهل الماليزي الملك عبدالله، اليوم (الأحد)، اقتراحًا من رئيس الوزراء محي الدين ياسين بإعلان حالة الطوارئ؛ استجابة لأزمة فيروس كورونا.
وبين القصر في بيان أوردته "رويترز" أن "محي الدين" تقدم بطلب لحكم الطوارئ للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لكن الحكومة تتعامل مع الأزمة بشكل جيد.
وأضاف أن الملك عبدالله يرى أنه لا داعي في الوقت الحالي لإعلان حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء من دولة ماليزيا.
وأشار القصر إلى أن الملك واثق من قدرة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء على الاستمرار في تنفيذ السياسات وجهود الإنفاذ للحد من انتشار جائحة "كوفيد -19".
وجاء قرار الملك بعد اجتماع مع كبار أفراد العائلة المالكة في البلاد.
ويمنح الدستور الملك الحق في تقرير ما إذا كان ينبغي إعلان حالة الطوارئ، بناءً على التهديدات للأمن أو الاقتصاد أو النظام العام.
، ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.