- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تخوف البعض عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف حكام محليين لأولى جولات الدوري السعودي للمحترفين .
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن تقليص الاستعانة بالحكام الأجانب بعدد محدد لكل نادٍ على أن يتولى تكاليف استقدامهم .
وانتهت أول جولتين من المسابقة التي اعتدنا منها الإثارة للجولة الأخيرة، وحتى الآن كان مرور الحكم السعودي هادئاً دون مشكلات .
وأثبت الحكم السعودي حتى الآن نجاحاً منقطع النظير دون شكوى ولا أي حالات تحكيمية مثيرة للجدل حتى الآن .
ونال الحكم السعودي إشادات كثيرة حتى الآن عقب نهاية الجولتين وبات منتظرًا الاستعانة بهم في مباريات أكثر .الاتحاد السعودي لكرة القدم
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 02:44 PM
بعدما أعلن اتحاد القدم تقليص الاستعانة بالحكام الأجانب في المسابقة
تخوف البعض عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف حكام محليين لأولى جولات الدوري السعودي للمحترفين .
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن تقليص الاستعانة بالحكام الأجانب بعدد محدد لكل نادٍ على أن يتولى تكاليف استقدامهم .
وانتهت أول جولتين من المسابقة التي اعتدنا منها الإثارة للجولة الأخيرة، وحتى الآن كان مرور الحكم السعودي هادئاً دون مشكلات .
وأثبت الحكم السعودي حتى الآن نجاحاً منقطع النظير دون شكوى ولا أي حالات تحكيمية مثيرة للجدل حتى الآن .
ونال الحكم السعودي إشادات كثيرة حتى الآن عقب نهاية الجولتين وبات منتظرًا الاستعانة بهم في مباريات أكثر .
، رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.