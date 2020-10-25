شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف رصد الدرجات في «نور» مؤقتًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت إدارات التعليم، اليوم الأحد، إيقاف رصد درجات الفترة الأولى لاختبار الطلاب والطالبات في نظام «نور». قررت إدارات التعليم، اليوم الأحد، إيقاف رصد درجات الفترة الأولى لاختبار الطلاب والطالبات في نظام «نور». وأوضحت وزارة التعليم، أن ذلك حتى تعاد برمجة الموقع وفق الآلية الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة أمس؛ حيث كانت قد كشفت عن توزيع جديد لدرجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكافة المواد، وذلك بشكل استثنائي لهذا الفصل الدراسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف رصد الدرجات في «نور» مؤقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.