شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 21.54% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 إلى 21.54% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

ويأتي ذلك مقارنة بـ 20.40% من الربع نفسه من 2019، و 19.43% في 2018، و17.08% في 2017، و 16.33% في 2016، و 17.16% في 2015م، فيما بلغ عدد المشتركين من المواطنين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من هذا العام 1.759.558 مشتركاً من إجمالي المشتركين.

وأوضح المركز، أن هذا بزيادة مقدارها 81430 مشترك مقارنة في الربع الثاني من العام ذاته (2020)، من بينهم 66.74% من الذكور، و 33.26% إناث؛ بينما حققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.16% ، ثم الرياض بنسبة 21.89%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.47%، ثم المدينة المنورة 19.27%، وعسير بمعدل 17.85%.