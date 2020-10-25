شكرا لمتابعة خبر عن قرار مهم من جامعة طيبة بشأن الاختبارات الدورية والنصفية للفصل الدراسي الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت جامعة طيبة عن إجراء الاختبارات الدورية والنصفية لطلاب وطالبات الجامعة عن بعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وقالت الجامعة عبر حسابها في تويتر أن القرار جاء حفاظاً على سلامة وصحة أبناء وبنات الجامعة.