شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يعلن إطلاق مسار التميز للابتعاث والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، إطلاق مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية.
وأكد الوزير أن إطلاق البرنامج يهدف لتمكين أبناء الوطن من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة.
ونوه بأن ذلك يأتي بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وتحقيقاً لرؤية 2030.
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