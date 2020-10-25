شكرا لمتابعة خبر عن «التدريب التقني» تحدّد شروط استحقاق مكافأة التفوق العلمي في الكليات والمعاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بينت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شروط استحقاق مكافأة التفوق العلمي في الكليات والمعاهد.

وذكرت المؤسسة أن قيمة المكافأة 2000 ريال، ويتم منحها للمتدرب عند التخرج وفقا لعدة شروط منها أن يكون المتدرب سعودي الجنسية أو من في حكمه، وأن يحصل على معدل 4.75 من 5.00

وتضمنت الشروط عدم حصول المتدرب على قرار فصل أو طي قيد، بجانب إنهاء جميع متطلبات التخرج، كما يجب ألا يكون المتدرب موظفًا، وألا يتخطي المدة النظامية خمسة فصول.

وشملت الشروط أن يكون متدربًا صباحيًا، وأن يكون مسجلًا في الدبلوم أو البكالوريوس كمرحلة تدريبية، بجانب عدم الرسوب في أي مقرر، وأن يكون مستمرًا في آخر فصل.