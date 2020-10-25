بالفيديو.. فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام -الرياض السريع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): فتحت وزارة النقل اليوم الأحد تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام -الرياض السريع . فتحت وزارة النقل اليوم الأحد تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام -الرياض السريع . وأكد فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية أن التقاطع مزود بجسور التفاف على طرق بطول 3 كم . ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين شبكة الطرق والسلامة المرورية من وإلى الطرق .

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