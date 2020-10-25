شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح مدى تعارض تطعيم الإنفلونزا مع التطعيمات الروتينية الأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، هل يوجد تعارض بين تطعيم الإنفلونزا والتطعيمات الروتينية الأخرى. كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، هل يوجد تعارض بين تطعيم الإنفلونزا والتطعيمات الروتينية الأخرى. وأكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد تعارض بين تطعيم الإنفلونزا والتطعيمات الروتينية، ويمكن اعطاؤه في نفس الوقت مع تطعيمات أخرى مع استشارة الطبيب.

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